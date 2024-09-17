Более чем на треть увеличен товарооборот Рязанской области с Таджикистаном в прошлом году

Рязанская область увеличила товарооборот с Таджикистаном в прошлом году почти ан 40% по сравнению с годом ранее. Об этом сообщило 7info.

Уточняется, что регион экспортирует в республику муку, крупы, нефтепродукты, пластмассы и изделия из них, изделия из камня, а Таджикистан импортирует необработанные шкуры и выделанную кожу.

Отмечается, что также прошли переговоры о поставках в Таджикистан строительных, теплоизоляционных материалов, транспортных средств, комплектующих, запчастей и прочей продукции производства Рязанской области.

Ранее сообщалось, что доля экспорта древесины из Кузбасса в Китай составила 80% с начала года.