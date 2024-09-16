Доля экспорта древесины из Кузбасса в Китай составила 80% с начала года

За восемь месяцев с начала года инспекторами Россельхознадзора досмотрено более 64,5 кубометров и почти 1,2 тыс. тонн лесоматериала, подготовленного для экспорта из Кемеровской области. Об этом сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

Уточняется, что из них 80%, или почти 52 тыс. кубометров было экспортировано в Поднебесную. При этом в августе лидеры по экспорту пиломатериалов вышли Таджикистан и Вьетнам, сдвинув показатель по экспорту в КНР на третье место – 5 770 и 5 012 кубометров соответственно.

Отмечается, что, кроме того, из Кемеровской области пиломатериал вывозился в Киргизию – более 13,5 кубометров, Казахстан – около 300 кубометров, Узбекистан – более ста кубометров. Также щепа древесная в объеме 237 тонн была отправлена в Республику Азербайджан, а один саженец сосны сибирской кедровой был направлен в Республику Казахстан.

Ранее сообщалось, что более 18 тыс. кубометров древесины собрали на площадках «Мегабак» с начала года.