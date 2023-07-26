Более чем в шесть раз вырос экспорт китайских автомобилей в Россию с начала года

Экспорт китайских легковых автомобилей в нашу страну с января по июнь текущего года вырос свыше чем в шесть раз и достиг 4,6 млрд долларов. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Отмечается, что в первом полугодии на отечественный рынок было экспортировано почти 326 тыс. автомашин.

Подчеркивается, что наибольший объем экспорта был зафиксирован в прошлом месяце.

Ранее сообщалось, что в прошлом году Поднебесная стала крупнейшим поставщиком автомобилей в нашу страну.