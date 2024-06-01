Более четырех миллиардов рублей выделят регионам РФ для развития туризма

Кабмин России выделит свыше четырех миллиардов рублей семи субъектам РФ на возведение инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающей функционирование туристических кластеров. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Уточняется, что соответствующее распоряжение о выделении средств подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным вчера.

Отмечается, что финансирование из федерального бюджета получат республики Адыгея, Карачаево-Черкесия, Чечня, а также Хабаровский край и Калининградская, Оренбургская и Тверская области.

Добавляется, что данные средства в Адыгее позволят завершить строительство трассы Гузерипль – плато Лагонаки, в Тверской области могут закончить инфраструктуры по обслуживанию туристических судов в устье реки Шоши, а в Калининградской области балгодаря выделенным деньгам достроят проходящую вдоль побережья Балтийского моря велодорожку.

Подчеркивается, что финансирование выделяется в рамках реализации федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры».