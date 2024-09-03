Более четырех тысяч исследований куриных и перепелиных яиц провели в Подмосковье с января

Более четырех тысяч исследований куриных и перепелиных яиц провели в Подмосковье с начала текущего года, передает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

По итогам проведенных проверок каких-либо нарушений выявлено не было. Таким образом, всю продукцию допустили к реализации в торговых точках региона.

Качество яиц оценивают по таким критериям, как чистота и целостность скорлупы, запах содержимого, состояние белка и желтка, высота воздушной камеры.

К продаже не допускают яйца водоплавающих птиц и яйца со следами крови и помета, яйца с поврежденной скорлупой и яйца массой менее 45 граммов.

К каждой партии проверенных яиц прилагается паспорт качества и ветеринарное свидетельство, в котором представлены данные об отсутствии болезней птиц в месте производства продукции.