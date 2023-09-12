Более четырех тысяч случаев незаконной торговли выявили в Подмосковье с помощью нейросети

Экономика

Фото: [Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО]

Более четырех тысяч случаев незаконной торговли выявили в Подмосковье с помощью нейросети, сообщили в Минсельхозпроде региона. Всего в области работает три тысячи камер видеонаблюдения с ИИ.

«За весь период применения в Подмосковье элементов искусственного интеллекта для фиксации эпизодов незаконной торговли к сегодняшнему дню выявлено уже более четырех тысяч таких случаев, из них устранено более трех тысяч», - рассказал зампред областного правительства Георгий Филимонов.

Он отметил, что в этом году в мае и июне выписали две тысячи административных штрафов. В тридцати шести муниципалитетах были выявлены повторяющиеся случаи нелегальной торговли.

«Нейронная сеть уже обучена выявлять точки такой торговли с точностью в 98,5%, работа продолжается», - добавил Филимонов.

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