Более четырех тысяч случаев незаконной торговли выявили в Подмосковье с помощью нейросети
Фото: [Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО]
Более четырех тысяч случаев незаконной торговли выявили в Подмосковье с помощью нейросети, сообщили в Минсельхозпроде региона. Всего в области работает три тысячи камер видеонаблюдения с ИИ.
«За весь период применения в Подмосковье элементов искусственного интеллекта для фиксации эпизодов незаконной торговли к сегодняшнему дню выявлено уже более четырех тысяч таких случаев, из них устранено более трех тысяч», - рассказал зампред областного правительства Георгий Филимонов.
Он отметил, что в этом году в мае и июне выписали две тысячи административных штрафов. В тридцати шести муниципалитетах были выявлены повторяющиеся случаи нелегальной торговли.
«Нейронная сеть уже обучена выявлять точки такой торговли с точностью в 98,5%, работа продолжается», - добавил Филимонов.