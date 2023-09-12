Более четырех тысяч случаев незаконной торговли выявили в Подмосковье с помощью нейросети

«За весь период применения в Подмосковье элементов искусственного интеллекта для фиксации эпизодов незаконной торговли к сегодняшнему дню выявлено уже более четырех тысяч таких случаев, из них устранено более трех тысяч», - рассказал зампред областного правительства Георгий Филимонов.