Более двух миллионов тонн зерна собрали в Нижегородской области
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Свыше двух миллионов тонн зерна собрали аграрии в Нижегородской области. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на главу региона Глеба Никитина.
Отмечается, что в прошлом году в области также был побит рекорд по сбору урожая за 30 лет. Тем не менее в текущем году было собрано почти на полмиллиона тонн больше, чем в минувшем.
Уточняется, что лидерами по сбору урожая являются 14 муниципалитетов региона.