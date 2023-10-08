Более двух миллионов тонн зерна собрали в Нижегородской области

Свыше двух миллионов тонн зерна собрали аграрии в Нижегородской области. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на главу региона Глеба Никитина.

Отмечается, что в прошлом году в области также был побит рекорд по сбору урожая за 30 лет. Тем не менее в текущем году было собрано почти на полмиллиона тонн больше, чем в минувшем.

Уточняется, что лидерами по сбору урожая являются 14 муниципалитетов региона.