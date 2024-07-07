Более миллиарда рублей выделят из бюджета на развитие Новокузнецка

Свыше миллиарда рублей будет выделено на развитие Новокузнецка. Об этом сообщает « Онлайн-журнал Сибдепо » со ссылкой на врио губернатора Кемеровской области Илью Середюка.

Отмечается, что данные средства необходимы для закрытия срочных потребностей по ремонтным работам.

По словам главы региона, лето является сезоном активного проведения дорожного ремонта, и его необходимо успевать сделать пока позволяют погодные условия.