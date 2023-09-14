Более миллиарда вложит инвестор из Индии в новое фармпроизводство в Подмосковье

Компания ООО «Эдвансд ЛайфСайенс» из Индии вложит более одного миллиарда рублей в строительство фармацевтического предприятия на территории особой экономической зоны «Дубна». Об этом сообщили в региональном Министерстве инвестиций, промышленности и науки.

Ожидается, что компания займется импортозамещающим производством фармацевтических субстанции и готовых лекарственных препаратов, предназначенных для терапии рака легких, молочной железы, щитовидной железы, других онкологических заболеваний.

При этом построить новый завод с центром разработки лекарственных препаратов и складом готовой продукции планируют за три года, а выпуск продукции планируют начать уже во второй половине 2026 года. Благодаря его реализации для жителей Подмосковья создадут 200 новых рабочих мест.

Площадь будущего объекта составит не менее десяти тысяч квадратных метров. Для реализации проекта управляющей компанией ОЭЗ «Дубна» уже подобран и согласован с компанией участок в один гектар.

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