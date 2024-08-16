Более пяти тысяч тонн картофеля собрали в Подмосковье с начала уборочной кампании

Более пяти тысяч тонн картофеля было собрано сельхозпроизводителями региона с момента старта уборочной кампании. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Урожай был собран с 0,23 тысячи гектаров. Этот показатель на 0,05 тысячи гектаров превышает результат за аналогичный период 2023 года. До конца уборочной кампании планируется обработать 12,4 тысячи гектаров.

Валовый сбор картофеля сейчас составляет 5,9 тысячи тонн. Средняя урожайность — 252 центнера на гектар.

Самые распространенные в Подмосковье сорта картофеля — это «Гала» и «Ред Скарлет».