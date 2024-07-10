Более пятисот новых магазинов открыли в Подмосковье за полгода

Пятьсот шестьдесят восемь магазинов разного формата открыли в муниципалитетах Подмосковья с января текущего года. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В результате открытия новых торговых объектов общая площадь магазинов в регионе выросла более чем на сто семь тысяч квадратных метров. Кроме того, в округах появилось более двух тысяч новых рабочих мест.

Больше всего магазинов за полгода открыли в Богородском округе — там ввели порядка восемнадцати тысяч квадратных метров торговых площадей.

Сейчас в Подмосковье насчитывается свыше пятидесяти четырех тысяч магазинов.