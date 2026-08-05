Жар убил за сутки: в Уфе выясняют причину загадочной гибели 18-летней девушки

В столице Башкортостана расследуют обстоятельства внезапной гибели 18-летней местной жительницы. Состояние девушки резко ухудшилось из-за стремительно растущей температуры тела, а попытки медиков сбить жар дали лишь краткосрочный эффект, передает Лента.ру.

Хронология ухудшения состояния

Как сообщает Telegram-канал Mash Batash со ссылкой на мать погибшей, заболевание началось с резкого подъема температуры. Родственники неоднократно вызывали бригаду скорой помощи, однако лекарства снижали показатели лишь на короткое время, после чего жар возвращался.

При третьем вызове медицинская служба приняла решение о срочной госпитализации. Пациентку доставили в уфимскую больницу № 13 в тяжелом состоянии: с тошнотой, выраженным цианозом губ и сильными болями в области поджелудочной железы. Несмотря на усилия врачей, вскоре девушка скончалась.

По словам матери умершей, официальное заключение о точной причине смерти семьи до сих пор не предоставили.

Аналогичные тяжелые случаи у подростков

Ранее в Перми врачи боролись за жизнь 16-летней пациентки, которая потеряла 95% кожного покрова из-за осложнений, вызванных вирусной инфекцией. Подросток провела в реанимационном отделении около месяца.

Помимо лечения сепсиса и восстановления кожных покровов, специалисты непрерывно мониторили функционирование внутренних органов, оказавшихся под угрозой из-за гиперергической аллергической реакции. Благодаря интенсивной терапии значительная часть кожи регенерировала самостоятельно, однако для восстановления 15% поврежденных участков потребовалось оперативное вмешательство по пересадке.