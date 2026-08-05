Полуголый дебошир в Одинцове пытался вскрыть чужие машины и попал на видео

На улице Маршала Жукова в Одинцове прохожие стали свидетелями опасного инцидента. Полуголый мужчина в одном нижнем белье хаотично метался по проезжей части, дергал ручки припаркованных автомобилей и создавал реальную угрозу ДТП. Очевидцы скрутили нарушителя до приезда полиции, а юрист в беседе с REGIONS оценил, что ему грозит.

Уличная драма развернулась в Одинцове на глазах у шокированных прохожих. Мужчина в одном нижнем белье прогуливался по проезжей части на улице Маршала Жукова, вел себя неадекватно и методично дергал ручки всех припаркованных машин — словно искал «свой» автомобиль. Водителям приходилось экстренно тормозить, чтобы не сбить полуголого пешехода.

Двое молодых людей, заметив опасность, скрутили нарушителя и удерживали его на асфальте до прибытия полиции. По словам местной жительницы Анны, экипаж приехал оперативно — патруль, вероятно, находился на соседних улицах.

Юрист Сергей Самсонов в беседе с REGIONS пояснил, что квалификация действий задержанного зависит от его мотивов. Попытка проникнуть в чужой автомобиль может быть расценена как покушение на угон без цели хищения либо как попытка кражи имущества из салона. Кроме того, нахождение пешехода на проезжей части с созданием помех движению образует состав административного правонарушения.

Что касается прогулки в белье, федерального запрета на это нет, однако правоохранители и суды трактуют такое поведение как мелкое хулиганство.

«Появление в полураздетом виде на оживленной улице, в присутствии детей и женщин, расценивается как явное неуважение к обществу. За это нарушителю грозит штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток», — заключил юрист.

Полиция устанавливает личность задержанного и выясняет причины его поведения. Рассматриваются версии алкогольного или наркотического опьянения, а также острого психического расстройства.