Успеть до 15 августа: в Подмосковье завершается запись детей в кружки и секции

В Подмосковье продолжается запись детей в кружки и секции на новый учебный год. Основной этап, стартовавший еще 15 апреля, завершится 15 августа, после чего останутся лишь свободные места. В Министерстве образования Московской области рассказали REGIONS , как подать заявление, какие направления сейчас самые популярные и на что обратить внимание, чтобы не остаться без места.

Родители, которые до сих пор не записали ребенка в кружок, рискуют не попасть в самые востребованные объединения. Основной прием заявлений в Подмосковье продлится до 15 августа. С 20 августа по 30 сентября пройдет дополнительный набор на оставшиеся места, а при наличии свободных мест записаться можно в течение всего года.

Подать заявление можно через региональный портал госуслуг, федеральный портал или «Навигатор дополнительного образования Московской области». Там собраны все программы, информация о свободных местах и условиях обучения.

Сегодня в регионе работают тысячи кружков и секций по шести направлениям: художественное, техническое, физкультурно-спортивное, естественнонаучное, туристско-краеведческое и социально-гуманитарное. Чаще всего школьники выбирают социально-гуманитарные, художественные и спортивные объединения. При этом стремительно растет интерес к робототехнике, программированию, военно-патриотическим клубам, а также направлениям, связанным с ИТ, цифровым искусством и экологией.

Для детей от 5 до 18 лет действует система персонифицированного финансирования — социальный сертификат, который позволяет бесплатно посещать многие кружки и секции.

В Министерстве образования предупреждают: не стоит откладывать подачу заявки на последний день — количество мест в популярных объединениях ограничено. Важно также внимательно прикреплять документы и после получения уведомления о зачислении своевременно принести оригиналы в организацию. При возникновении вопросов со статусом заявки или сертификатом специалисты советуют обращаться к администратору выбранной организации, в муниципальное управление образования или местный опорный центр дополнительного образования.