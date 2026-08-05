Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в премии «ШУМ»
Фото: [предоставлено организаторами]
Стартовал третий сезон Всероссийской молодежной премии в сфере медиа и журналистики «ШУМ». Подать заявку можно до 17 августа на сайте premiyashum.ru.
Участники премии смогут представить медиапроекты, посвященные семейным ценностям, здоровому образу жизни, героям СВО, единству народов России, экономическим достижениям страны, развитию городских и сельских территорий, студенчеству и другим значимым темам.
Направления номинаций этого года были разработаны в соавторстве с финалистами премии 2025 года с учетом их обратной связи и предложений. Работы участников будет оценивать экспертный совет: 60 лидеров сферы медиа и журналистики, опытные корреспонденты, профильные преподаватели престижных вузов, руководители информационных агентств и медиахолдингов.
Премия состоит из пяти этапов. Во время заявочного этапа все желающие смогут подать свои проекты на участие в Премии «ШУМ». В этот период также пройдут блог-туры Премии «ШУМ». Далее последует заочный этап — оценка работ экспертным советом. После заочного этапа запустится народное голосование, в рамках которого все жители России смогут отдать свой голос за понравившийся проект. На очном этапе финалисты встретятся с экспертами в Москве, где представят свои проекты. Победители будут объявлены на торжественной церемонии, которая состоится в Москве осенью 2026 года.
Победители и призеры премии будут удостоены денежных наград, а также получат специальные призы от партнеров в виде стажировок, участия в спецпроектах, образовательных курсов и других поощрений. Победители специальной возрастной категории в номинации «Яркий старт» получат путевки в один из лучших детских образовательных центров России.