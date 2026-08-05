Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в премии «ШУМ»

Стартовал третий сезон Всероссийской молодежной премии в сфере медиа и журналистики «ШУМ». Подать заявку можно до 17 августа на сайте premiyashum.ru .

Участники премии смогут представить медиапроекты, посвященные семейным ценностям, здоровому образу жизни, героям СВО, единству народов России, экономическим достижениям страны, развитию городских и сельских территорий, студенчеству и другим значимым темам.

Направления номинаций этого года были разработаны в соавторстве с финалистами премии 2025 года с учетом их обратной связи и предложений. Работы участников будет оценивать экспертный совет: 60 лидеров сферы медиа и журналистики, опытные корреспонденты, профильные преподаватели престижных вузов, руководители информационных агентств и медиахолдингов.

Премия состоит из пяти этапов. Во время заявочного этапа все желающие смогут подать свои проекты на участие в Премии «ШУМ». В этот период также пройдут блог-туры Премии «ШУМ». Далее последует заочный этап — оценка работ экспертным советом. После заочного этапа запустится народное голосование, в рамках которого все жители России смогут отдать свой голос за понравившийся проект. На очном этапе финалисты встретятся с экспертами в Москве, где представят свои проекты. Победители будут объявлены на торжественной церемонии, которая состоится в Москве осенью 2026 года.

Победители и призеры премии будут удостоены денежных наград, а также получат специальные призы от партнеров в виде стажировок, участия в спецпроектах, образовательных курсов и других поощрений. Победители специальной возрастной категории в номинации «Яркий старт» получат путевки в один из лучших детских образовательных центров России.