Сигнал пропал над тайгой: спасатели пробились к месту нахождения пропавшей Cessna

В Бодайбинском районе Приангарья оперативные службы нашли легкий самолет Cessna 182, связь с которым была утеряна 3 августа 2026 года во время мониторинга лесных массивов. На место обнаружения направлены специалисты для выяснения обстоятельств произошедшего, пишет ТАСС.

Обнаружение пропавшего борта

В Иркутской области завершилась поисковая операция по розыску легкого воздушного судна Cessna 182. Как сообщили представителям ТАСС в экстренных службах региона, место падения или посадки самолета успешно найдено. В настоящее время ожидает поступления детальной информации непосредственно с места обнаружения объекта.

Предыстория поисково-спасательного инцидента

Воздушное судно перестало выходить на связь 3 августа 2026 года. В этот момент экипаж выполнял плановое авиапатрулирование лесных территорий в Бодайбинском районе Иркутской области с целью выявления очагов возгорания. Поисково-спасательные работы продолжались в течение двух суток.