Парятся или отпевают: мрачный фасад новой бани в Балашихе вызвал споры в соцсетях

В балашихинском микрорайоне Железнодорожный не утихают споры вокруг экстерьера новой общественной бани. Фотографии черно-графитового здания разлетелись по соцсетям, где пользователи массово редактируют вывеску «Баня» на «Крематорий». Куратор архитектурных проектов Вадим Костырин объяснил в беседе с REGIONS , почему темный фасад — это отсылка к античности, а не мрачный провал.

Новая баня на улице Маяковского в Балашихе стала главной темой для обсуждения в местных пабликах. Здание, выполненное в черных и графитовых тонах, вызвало неоднозначную реакцию. Многие жители сочли, что монохромный фасад выглядит излишне мрачно и «готично», вызывая ассоциации скорее с ритуальными объектами, чем с местом для отдыха. В соцсетях появились десятки мемов, где вывеску «Баня» заменяли на «Крематорий».

Однако у архитекторов другое мнение. Куратор федеральных проектов в области дизайна Вадим Костырин заявил, что на фоне типовых безликих новостроек такое решение выглядит выигрышно и стильно. По его словам, черный фасад — прямая отсылка к античным римским термам, которые строили из темного вулканического туфа.

«Черный цвет не должен пугать. Да, в нашей бытовой культуре он ассоциируется со скорбью, но одновременно с этим черный — это признанный мировой символ премиальности и стиля люкс. Вряд ли кому-то кажется траурным премиальный черный седан Aurus или банковская карта категории Black», — пояснил Костырин.

Он также напомнил, что даже мемориальная архитектура часто признается искусством, приведя в пример Донской крематорий в Москве — памятник конструктивизма.

Таким образом, архитектурное сообщество считает решение инвесторов не ошибкой, а смелым и трендовым ходом, выделяющим объект из серой массы.

Напомним, баня открылась в мае 2026 года на месте старого здания, уничтоженного пожаром. В обновленном комплексе — просторные парные, бассейн и комфортные зоны отдыха с акцентом на природные материалы.