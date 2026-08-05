Подмосковье признано лидером по числу победителей контрольной «Выходи решать!»

Московская область стала лидером по числу победителей всероссийской контрольной по естественным наукам «Выходи решать!» в дисциплине «математика». Аналитики проекта поделились итогами прошлого сезона с REGIONS : каждый пятый победитель по математике представляет Подмосковье. Вместе с Москвой на столичный регион приходится почти треть лучших результатов.

Подмосковье уверенно заняло первое место по числу победителей всероссийской контрольной «Выходи решать!» в дисциплине «математика». Каждый пятый призер по этому предмету — житель Московской области. Вместе со столицей регион дает почти 30% лучших результатов. Следом идут Иркутская область (13%), а также Саратовская и Омская области (по 7%).

В физике лидерами стали Ростовская область, Крым и Кировская область — по 11% победителей. Москва и Московская область набрали по 7%. В химии лучшие результаты показали сразу четыре региона — Москва, Подмосковье, Новосибирская и Белгородская области (по 11%). В биологии, помимо Москвы с 17%, выделилась Новосибирская область с 13%. В астрономии лидируют Москва (17%) и Московская область (13%), но победители также представляют еще 17 регионов страны.

В 2026 году контрольная пройдет с 28 сентября по 5 октября. Главной опорной площадкой впервые станет не Москва, а Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А. Участвовать смогут школьники с пятого класса и взрослые. Для 8–11-х классов предложат задания по физике, математике, информатике, биологии, химии и астрономии, а для 5–7-х классов впервые подготовили отдельный трек по физике, математике и биологии.

Контрольную ежегодно проводят с 2017 года. Ее курируют МФТИ, Физтех-Союз и VK Education, технологический партнер — платформа All Cups. Возрастное ограничение — 12+.