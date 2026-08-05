Густые клубы над городом: петербуржцы сообщают о крупном возгорании на юго-западе
На юго-западе Санкт-Петербурга заметили крупный столб черного дыма
В юго-западной части Санкт-Петербурга зафиксирован крупный пожар, ставший причиной появления плотных клубов черного дыма. По сообщениям очевидцев, источник возгорания находится в районе Угольной гавани, однако точное место происшествия пока не установлено, пишет Фонтанка.
Сообщения очевидцев о происшествии
Жители Санкт-Петербурга зафиксировали появление густого столба черного дыма на юго-западе мегаполиса. Как сообщает издание «Фонтанка», горожане стали массово делиться кадрами поднимающихся клубов дыма.
По словам местных жителей, вероятным эпицентром возгорания является территория близ Угольной гавани. Официальные структуры пока не назвали конкретный адрес и объект, на котором произошло чрезвычайное происшествие.
Контекст аналогичных инцидентов
Ранее похожий столб густого черного дыма наблюдали жители Уфы, где промзона подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. По данным местных властей, после падения обломков сбитых дронов на одном из городских предприятий вспыхнул пожар.