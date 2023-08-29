Более половины объектов МСП в подмосковных парках размещены на локациях, полученных без торгов

Более половины объектов МСП в парках Подмосковья размещены на землях, полученных без торгов. Об этом сообщили в пресс-службе областного министерства инвестиций, промышленности и науки, передает ТАСС .

В ведомстве уточнили, что сейчас в подмосковных парках работают семьсот субъектов малого и среднего предпринимательства — они функционируют на более чем 1,2 тысячи объектов. При этом более половины предпринимателей, получивших локацию без торгов, заключили договор на срок не более одного года.

В областном Мининвесте добавили, что в Подмосковье к работе бизнеса в парках применяется единый подход, в том числе стандартизируются типы договоров, даты проведения торгов и внешний вид создаваемых бизнес-объектов. Кроме того, в регионе продолжают развивать унифицированную систему работы с представителями такого бизнеса.

Подобрать локацию для размещения торговой точки в парке можно на интерактивной карте на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отмечал, что Московская область является лидером среди российских регионов по числу особых экономических зон.