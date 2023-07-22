Губернатор Андрей Воробьев: Подмосковье лидирует в стране по числу особых экономических зон

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своих социальных сетях отметил, что ровно 18 лет назад в России придумали новый формат развития промышленности и производства — особые экономические зоны. Он также подчеркнул, что Подмосковье первым включилось в эту историю.

«Поздравляю резидентов, инвесторов и работников с особенным для всех нас днем. Мы вместе много добились. За все время работы ОЭЗ в регионе резиденты создали 9 тыс. рабочих мест, инвестиции составили 131,5 млрд, а налоговые отчисления — 33 млрд рублей», - отметил Воробьев.

Подчеркнем, что на сегодняшний день каждый 5-й резидент ОЭЗ в России — это резидент наших областных ОЭЗ. Так, в прошлом году было привлечено шестнадцать новых инвесторов, при этом четыре из них уже запустили производство.

Ранее Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье продолжит оказывать бизнесу всестороннюю поддержку вне зависимости от внешних факторов.