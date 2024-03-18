Более полутора миллионов литров минеральной и питьевой воды произвели в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия МО]
На территории Подмосковья в прошлом году было произведено более одного миллиона шестисот тысяч литров минеральной и питьевой воды. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Так, объем производства высококачественной минеральной и питьевой воды без содержания сахара и подсластителей вырос на более чем 38%. И составляет более 48% от общего объема воды, произведенного в ЦФО, и порядка 16% от общероссийского объема.
«Мы продолжаем укреплять свою позицию ведущего региона — производителя высококачественной минеральной и питьевой воды», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов.