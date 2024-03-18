Более полутора миллионов литров минеральной и питьевой воды произвели в Подмосковье

На территории Подмосковья в прошлом году было произведено более одного миллиона шестисот тысяч литров минеральной и питьевой воды. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, объем производства высококачественной минеральной и питьевой воды без содержания сахара и подсластителей вырос на более чем 38%. И составляет более 48% от общего объема воды, произведенного в ЦФО, и порядка 16% от общероссийского объема.