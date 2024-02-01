Более полутора тысяч компаний получили экспортную поддержку за год в Подмосковье
Фото: [Мининвест МО]
Более полутора тысяч подмосковных компаний воспользовались услугами областного Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности по итогам прошлого года. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
По информации ведомства, за год экспортную поддержку благодаря фонду получили 1585 предприятий Подмосковья.
Фонд помогает компаниям участвовать в международных выставках, компенсирует некоторые виды расходов, организует образовательные программы, семинары и вебинары.
Благодаря поддержке фонда в прошлом году в восемнадцати международных выставках поучаствовали 134 подмосковные компании. Также шестьдесят компаний стали участниками восьми бизнес-миссий.