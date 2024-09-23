Более шестисот ям устранили в двух округах Подмосковья за неделю

За неделю в Егорьевске и Орехово-Зуево было ликвидировано свыше 660 ям. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

К примеру, работы провели на Коломенском шоссе в Егорьевске, на Песочной улице в Рязановском, возле деревни Вершина, в поселке Авсюнино, в селе Гора.

Ямочный ремонт продолжается во всех муниципалитетах региона. Выявленные выбоины оцифровывают, после чего проводят ремонтные работ. Их ход и результат держат на контроле с помощью системы СКПДИ.