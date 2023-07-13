Более сотни предпринимателей Подмосковья прошли образовательный марафон по развитию своего дела

Более сотни начинающих предпринимателей и самозанятых в Подмосковье прошли образовательный марафон по развитию своего дела. Обучение было бесплатным.

Как сообщила пресс-служба областного министерства инвестиций, промышленности и науки, в рамках проекта состоялись вебинары и очные тренинги. На них участники работали над улучшением показателей бизнеса, перерабатывали рекламные офферы, формировали ценностные предложения, разобрали инструменты привлечения покупателей.

Кроме того, под руководством опытных наставников предприниматели анализировали свой бизнес, а также конкурентов, клиентов и продажи.

Обучающий проект «Марафон по развитию своего дела» состоялся при поддержке подмосковного центра «Мой бизнес», подчеркнули в Мининвесте региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отмечал, что Московская область вошла в число лидеров по эффективности реализации промышленной политики.