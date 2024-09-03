Более ста компаний прошли обучение на Фабрике производственных процессов в Подмосковье

Фабрика начала работать два года назад. В ее рамках компании обучаются технологиям бережливого производства. В общей сложности, в обучении приняли участие почти полторы тысячи представителей областных организаций.

Пройти обучение могут организации, участвующие в нацпроекте «Производительность труда». Для этого нужно подать заявку в РЦК региона. Сделать это можно по номеру 8 (499) 645-64-00 (доб. 2-87) или по почте DemenkovaII@mosreg.ru.