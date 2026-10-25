Россиянин четыре года судился с магазином из-за двух банок энергетика

Baza: крымчанин 4 года судился с магазином из-за энергетиков и выиграл ₽525

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Анастасия Сокова/Сгенерировано нейросетью]

Житель Крыма засудил магазин из-за двух банок энергетика и выиграл скромную компенсацию. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Все началось в 2021 году: мужчина зашел за энергетиками, но кассир отказался продавать их без паспорта. Загвоздка в том, что возрастных ограничений на тот момент не существовало в принципе. Покупатель счел это личным оскорблением и перешел в наступление.

Первым делом он через Роспотребнадзор добился штрафа для кассира — ₽1 тыс. Дальше — больше: Ярослав подал в суд, запросив ₽30 тыс. морального вреда, а затем поднял планку до ₽300 тыс. В иске он объяснил, что отказ лишил его «такого важного ресурса, как энергия», причинил «непоправимую нравственную травму» и задел мужское достоинство.

Финал многолетней борьбы оказался скромным: компенсация в ₽350, а магазин оштрафовали еще на ₽175. Упорства Ярославу не занимать, но арифметика вышла так себе.

Похожие истории в стране случаются. Не так давно пианист отсудил ₽1,2 млн у оркестра CAGMO: его уволили в последний день испытательного срока, сославшись на плохое чувство ритма. Музыканта приняли в коллектив в сентябре прошлого года с окладом ₽184 тыс. и трехмесячным испытанием — и в итоге расстались с ним именно так.

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