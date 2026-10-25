Православные отмечают праздник Иерусалимской иконы Богородицы

NEWS.RU: Иерусалимской иконе хотят молиться те, кто хочет защиту от врагов

Общество

25 октября православные верующие отмечают праздник Иерусалимской иконы Божией Матери. Заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) и глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов в беседе с NEWS.ru напомнил об истории святыни и молитвенной традиции перед этим образом. Верующие обращаются к Иерусалимской иконе с прошениями о защите Отечества и мирных жителей от врагов, здоровье близких, семейном благополучии и мире. Согласно преданию, образ был написан евангелистом Лукой, а на Русь попал в 988 году после Крещения. Об этом пишет интернет-издание NEWS.ru.

Исторический путь святыни и духовное значение образа

  • Молитвенное обращение к образу (Михаил Иванов):
    • Защита страны и мира: перед Иерусалимской иконой молятся о защите Отечества, городов и сел от вражеских посягательств, а также о даровании победы и мира;
    • Личные и духовные нужды: верующие просят Богородицу о здравии, помощи в житейских проблемах, сохранении веры и укреплении семейных устоев.
  • Историческая хроника бытования иконы:
    • Происхождение: по преданию, икона создана святым апостолом и евангелистом Лукой еще при жизни Девы Марии и первоначально хранилась в Гефсимании;
    • Перенос на Русь (988 год): после Крещения Руси образ принесли из Корсуни великому князю Владимиру в Киев;
    • Московский период (1571 год): во время нашествия хана Девлет-Гирея святыню перенесли в Москву для защиты города;
    • Отечественная война 1812 года: икона пережила захват Кремля французскими войсками, впоследствии ее чтимые списки разошлись по множеству храмов России.

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