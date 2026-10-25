Православные отмечают праздник Иерусалимской иконы Богородицы

25 октября православные верующие отмечают праздник Иерусалимской иконы Божией Матери. Заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) и глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов в беседе с NEWS.ru напомнил об истории святыни и молитвенной традиции перед этим образом. Верующие обращаются к Иерусалимской иконе с прошениями о защите Отечества и мирных жителей от врагов, здоровье близких, семейном благополучии и мире. Согласно преданию, образ был написан евангелистом Лукой, а на Русь попал в 988 году после Крещения. Об этом пишет интернет-издание NEWS.ru.