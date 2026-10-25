ТК РФ для сменщиков: в Госдуме пояснили правила предпраздничных дней

IZ.RU: выплатить повышенную компенсацию за переработку заставят работодателей

Общество

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила об обязательных нормах Трудового кодекса РФ, регулирующих продолжительность смены накануне праздников. Согласно закону, если рабочая смена непосредственно предшествует государственному празднику, ее длительность сокращается на один час, в том числе для сотрудников со сменным графиком. В случаях, когда производственный цикл не позволяет уменьшить время работы, сотруднику предоставляется право на компенсацию в виде дополнительного отдыха или повышенной оплаты по аналогии со сверхурочной работой. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на «РИА Новости».

Разъяснения ТК РФ и тенденции рынка труда

  • Применение статьи 95 ТК РФ для сменного графика:
    • Сокращение смены: рабочая смена перед праздничным днем сокращается ровно на 1 час независимо от типа рабочего графика;
    • Компенсация при непрерывном производстве: если технологический процесс не позволяет урезать смену, переработка компенсируется догулом (временем отдыха) или увеличенной оплатой по правилам сверхурочного труда.
  • Контекст занятости и кадрового рынка:
    • Рост спроса на старшее поколение (Анна Каледина): на фоне дефицита молодых специалистов граждане в возрасте 55+ обеспечили 81,5% прироста рабочей силы в 2021–2025 годах;
    • Факторы динамики: рост занятости среди старшей возрастной группы обусловлен преимущественно изменением пенсионного возраста, а не возвращением ранее ушедших пенсионеров.

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