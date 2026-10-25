ТК РФ для сменщиков: в Госдуме пояснили правила предпраздничных дней

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила об обязательных нормах Трудового кодекса РФ, регулирующих продолжительность смены накануне праздников. Согласно закону, если рабочая смена непосредственно предшествует государственному празднику, ее длительность сокращается на один час, в том числе для сотрудников со сменным графиком. В случаях, когда производственный цикл не позволяет уменьшить время работы, сотруднику предоставляется право на компенсацию в виде дополнительного отдыха или повышенной оплаты по аналогии со сверхурочной работой. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на «РИА Новости».