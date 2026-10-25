Почему лицо худеет раньше тела: что происходит с объемами и можно ли это предотвратить

Во время похудения изменения иногда становятся заметны сначала на лице. Щеки теряют округлость, скулы выступают сильнее, а область под глазами выглядит более впалой. При этом живот и бедра могут меняться гораздо медленнее. Причина связана с индивидуальным распределением жировой ткани, изменением количества жидкости и особенностями строения лица. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-косметолог, хирург, кандидат медицинских наук Алевтина Атагишиева.

Почему лицо худеет первым

Жир уходит неравномерно

По ее словам, при снижении веса организм расходует энергетические запасы по всему телу, но изменения в разных зонах происходят неодинаково. Распределение жировой ткани зависит от генетики, гормонального фона и индивидуальных особенностей.

«Именно поэтому у одних людей первым становится заметен результат на лице, у других — на талии или бедрах. Управлять тем, откуда именно будет уходить жир, невозможно», — сказала она.

Даже небольшая потеря объема заметна

Эксперт отметила, что щеки, виски и область вокруг глаз участвуют в формировании пропорций лица. Когда подкожной жировой ткани становится меньше, скулы обозначаются четче, а естественные складки и тени могут выглядеть более выраженными.

«Это не обязательно означает, что человек потерял много жира. Значение имеет и его первоначальное распределение», — сообщила собеседница издания.

Меняется количество жидкости

В начале похудения изменения питания могут приводить к уменьшению запасов гликогена и связанной с ним воды. Если раньше лицо выглядело округлым из-за задержки жидкости, оно может быстро стать визуально более худым.

«Такие изменения не равнозначны потере жира. При этом намеренно ограничивать питье ради изменения внешности не стоит», — предупредила Атагишиева.

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Возраст и особенности строения лица

Врач объяснила, что у людей с выраженными скулами, узким лицом или небольшим количеством подкожного жира потеря объема может быть заметна особенно быстро. С возрастом кожа также постепенно теряет эластичность, поэтому изменения объема иногда сильнее отражаются на внешности.

Можно ли похудеть, сохранив объем лица

Полностью предотвратить потерю жировой ткани на лице нельзя. Организм не позволяет выбирать, в какой именно области расходовать жир. Однако можно сделать снижение веса более безопасным.

Худейте постепенно. Чрезмерный дефицит калорий повышает риск потери мышечной массы и недостаточного питания.

Следите за рационом. Организму необходимы белок, полезные жиры, витамины и минералы. Добавки и отдельные продукты не способны избирательно сохранить объем щек.

Добавьте силовые тренировки. Они помогают сохранять мышечную массу, хотя не предотвращают потерю жира на лице.

Поддерживайте нормальный питьевой режим. Не пытайтесь ускорить снижение веса за счет обезвоживания.

Защищайте кожу от солнца. Используйте солнцезащитное средство широкого спектра действия с SPF 30 или выше.

Что делать, если лицо уже стало слишком худым

Косметолог отметила, что сначала стоит оценить темпы похудения, питание и общее самочувствие. После стабилизации веса внешний вид может измениться, но утраченный объем жировой ткани не всегда восстанавливается самостоятельно.

«Не стоит специально набирать вес только ради округлости щек, так как невозможно предсказать, в каких зонах отложится жир. Если изменения выражены, врач-косметолог или дерматолог поможет оценить состояние кожи и обсудить возможные варианты коррекции», — сказала она.

Если лицо резко осунулось без намеренного похудения, особенно при слабости или других новых симптомах, необходимо обратиться к врачу, посоветовала эксперт.