Духовный долг: Священники раскрыли главный смысл визитов на погост

Представители православного духовенства дали подробные разъяснения относительно духовного смысла и частоты посещения мест погребения усопших родственников. Как отмечают священнослужители, наведение порядка на могиле — лишь внешняя часть визита, тогда как ключевой задачей верующего остается искренняя молитва о прощении грехов усопшего. Наиболее естественным временем для посещения погостов являются Родительские субботы и специальные поминальные дни, а приснившиеся родственники часто служат напоминанием о необходимости молитвенного поминовения. При этом Церковь предостерегает от превращения кладбищ в места для шумных застолий. Об этом пишет пишет МП.