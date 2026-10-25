Технологии Lada: Кроссовер Azimut получит камеры 360° и электробагажник

Отечественный автогигант «АвтоВАЗ» официально детализировал оснащение нового кроссовера Lada Azimut. Автомобиль первенствует на российском конвейере по ряду технологических систем комфорта. В списке внедряемых новшеств — система камер кругового обзора, электрические регулировки передних кресел, автоматический привод крышки багажника, двухзонный климат-контроль и модернизированный механизм сложения задних сидений из багажника. На старте продаж новинку оснастят атмосферными двигателями 1,6 л и 1,8 л. Об этом сообщает портал Auto.mail.ru.