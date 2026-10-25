Технологии Lada: Кроссовер Azimut получит камеры 360° и электробагажник
АвтоВАЗ захотел назвать 5 уникальных опций кроссовера Lada Azimut
Отечественный автогигант «АвтоВАЗ» официально детализировал оснащение нового кроссовера Lada Azimut. Автомобиль первенствует на российском конвейере по ряду технологических систем комфорта. В списке внедряемых новшеств — система камер кругового обзора, электрические регулировки передних кресел, автоматический привод крышки багажника, двухзонный климат-контроль и модернизированный механизм сложения задних сидений из багажника. На старте продаж новинку оснастят атмосферными двигателями 1,6 л и 1,8 л. Об этом сообщает портал Auto.mail.ru.
Детализация топ-5 новшеств и моторная гамма Lada Azimut
- Пять ключевых систем комфорта (впервые на отечественных моделях):
- Камеры кругового обзора: 4 камеры (спереди, сзади и в зеркалах) передают картинку на главный мультимедийный дисплей; активация предусмотрена отдельной кнопкой;
- Электропривод передних сидений: электронные регулировки высоты, продольного положения и настройка поясничного подпора;
- Электропривод двери багажника: управление с ключа, кнопки на приборной панели или на багажнике; сопровождается звуком зуммера и миганием «аварийки»;
- Двухзонный климат-контроль: раздельные рукоятки для водителя и пассажира с продублированным отображением значений на экране мультимедиа;
- Улучшенная трансформация салона: удобные рычаги в багажнике для мгновенного складывания спинок заднего ряда без задействования пассажирских дверей.
- Линейка силовых агрегатов и трансмиссий:
- Стартовая линейка: атмосферные моторы 1,6 л (120 л. с.) с МКПП и 1,8 л (132–135 л. с.) с вариатором (CVT);
- Перспектива развития: запланирован последующий вывод на рынок турбированной (1.5T) и полноприводной гибридной модификаций.