Более трех тысяч нелегальных таксистов выявили в Подмосковье с января

Около 3,2 тысячи нелегальных таксистов выявили в Подмосковье с начала года, сообщили в областном Минтрансе. В общей сложности было проверено более 25 тысяч транспортных средств.

По итогам проверок на нарушителей завели свыше 15 тысяч административных дел, а автомобили отправили на штрафстоянки.

Большинство нелегальных перевозчиков работают у аэропортов и вокзалов, железнодорожных станций и автобусных остановок. Пользоваться услугами таких таксистов может быть опасно — у водителей нет соответствующего опыта, а автомобили не проходят техосмотр.

В области насчитывается более 100 тысяч автомобилей такси и около 37 тысяч перевозчиков. В их числе 36 тысяч ИП и 880 юрлиц. Более 20 человек работают как «самозанятые».