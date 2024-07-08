Более трехсот проектов технологического суверенитета заявлено для реализации в Подмосковье

Подмосковье занимает второе место в рейтинге потенциала промышленной кооперации в Евразийском экономическом союзе. Об этом стало известно благодаря пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Отмечается, что инвестиционные проекты, реализуемые на территории нашего региона, имеют хороший потенциала для развития промышленной кооперации в рамках ЕАЭС. С этой темой зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева выступила на сессии «Промышленная кооперация в Евразийском экономическом союзе: возможности и перспективы», которая состоялась на площадке выставки «Иннопром 2024».

«В Подмосковье сегодня заявлено уже 313 проектов технологического суверенитета. Учитывая, что Московская область уже занимает второе место в рейтинге ВШЭ по потенциалу российских регионов промышленной кооперации в ЕАЭС, для нас механизм поддержки кооперационных проектов особенно актуален», — отметила Зиновьева.

По ее словам, поддержка взаимодействия промышленников в рамках единого механизма ЕАЭС станет дополнительным стимулом для развития проектов импортозамещения в России, а также позволит повысить инвестпривлекательность промышленных проектов на территории других стран, входящих в союз.

Например, один из знаковых проектов технологического суверенитета, реализуемый в Московской области — это проект по запуску производства горно-шахтных машин группы «Гормаш Глобал». Инвестиции — свыше 40 млрд рублей. Продукцию первого передела для этого проекта — запчасти, вспомогательные механизмы и другое, компания планирует закупать на предприятиях в России, Казахстане и Беларуси. По продукции второго и третьего передела — гидравлика, приводы, кабины, рамы, инвестор также рассматривает возможность для сотрудничества с предприятиями из России и Беларуси. Конечная продукция — готовые машины будут сходить с конвейера подмосковного завода.

Аналогичных проектов в Подмосковье, которые или уже взаимодействуют с партнерами на территории ЕАЭС или рассматривают возможности развития таких отношений — немало. Поэтому, как подчеркнула Зиновьева, механизм поддержки кооперации ЕАЭС обязательно будет встроен в существующие меры поддержки развития промышленности в Московской области.