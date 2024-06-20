Более тысячи компаний получили социальный статус в Подмосковье с начала года

В регионе с января этого года социальный статус был присвоен 1087 компаниям. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Большинство компаний из этого числа — 863 — подтвердили указанный статус. Двести двадцать четыре предприятия получили его в первый раз.

Число социальных компаний на территории Подмосковья выросло. Для сравнения, в прошлом году в области насчитывалось 1009 таких компаний.

Подать заявку на получение социального статуса можно на областном портале госуслуг. Каждый год статус нужно подтверждать.