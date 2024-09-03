Больше спортивных товаров начали производить в Подмосковье. Об увеличении объемов производства такой продукции рассказали в Министерстве инвестиций промышленности и науки Московской области.

Так, объем производства спорттоваров в области за период с января по июль текущего года увеличился на 45 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Помимо этого, за указанный период в Подмосковье выросли объемы производства текстиля, кожи, одежды и обуви.