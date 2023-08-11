Большинство секторов экономики Подольска в положительной зоне – министр

Большинство секторов экономики Подольска в положительной зоне, заявила глава областного Минэкономики и финансов Наталия Масленкина со ссылкой на данные Мосстата.

По словам министра, за полгода в муниципалитете объем отгруженных товаров собственного производства вырос на 18,7% по сравнению с прошлым годом и составил более 132 миллиардов рублей.

Оборот розничной торговли за четыре месяца составил почти 90 миллиардов. Рост по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 107,8%.

Доля интернет-торговли в общем объеме оборота розничной торговли составила 47,6%.

Средняя зарплата за месяц в муниципалитете составила более 127 тысяч рублей. Показатель вырос в 1,7 раза.