Большой разрыв: выяснилось, почему москвичи все чаще переезжают за МКАД

Часто, желая сэкономить на покупке квартиры в столице, люди рассматривают варианты в городах, расположенных сразу за МКАД, поскольку с Москвой их разделяют считанные минуты пути.

А вот разрыв цен между центром и «замкадьем» действительно может оказаться значительным, свидетельствует исследование «Авито Недвижимости», оказавшееся в распоряжении редакции интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По информации аналитиков сервиса, самый большой разрыв в стоимости жилья на вторичном рынке наблюдается в паре «Химки — Куркино», где средние цены на квартиры составляют 9,1 млн и 23,4 млн рублей соответственно, то есть разница достигает 159%.

Причина здесь кроется в площади квартир — в московском районе на севере города она в среднем на 33 кв. м больше. В пересчете на квадратный метр разница составляет 55%: 185 тысяч рублей за квадратный метр в Химках и 285 тысяч — в Куркине.

«Если считать по стоимости объектов целиком, также наблюдается большой разрыв в парах «Красногорск — Строгино» (квартира на западе от центра Москвы дороже на 75%) и «Видное — Бирюлево Восточное» (разница 60% в пользу района на юге столицы). Наименьшая разница в цене на вторичном рынке — в парах «Реутов — Ивановское» (стоимость квартиры в районе Москвы всего на 5% больше) и «Котельники — Капотня» (разница — 9%). Районы находятся на востоке и юго-востоке соответственно», — говорится в тексте исследования.

Поясняется, что причин для такой разницы в цене много, и основная из них заключается в разности интересов покупателей.

«Одним важно, что в столице устроить ребенка в сад проще, и школа находится в пешей доступности, другим — разница в пенсии между двумя регионами и размер коммунальных платежей, третьим — транспортная доступность, отсутствие пробок и наличие мест на парковке у дома, четвертым — ликвидность жилья», — рассказал корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» Сергей Хахулин, руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости».

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