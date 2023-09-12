«Можно все потерять»: выяснилось, как не стоит копить на первоначальный взнос по ипотеке

Однако, как рассказала доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко, чтобы получить кредит под не самый высокий процент или попасть под государственную льготную программу, необходимо иметь на руках 20% от стоимости объекта недвижимости. В некоторых случаях — 15%, но тогда процентная ставка по всему кредиту будет выше.

«Как же накопить на первоначальный взнос? Для начала важно очень пристально следить за бюджетом своего домохозяйства, учитывать все свои расходы и доходы, а также постараться откладывать деньги и оптимизировать траты на всякие мелочи», — отметила экономист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Коваленко добавила, что в настоящий момент происходят скачки курсов валют. Можно попробовать вложить свободные средства в иностранную валюту, но лучше — сразу в несколько, для минимизации рисков.

«Кроме этого, можно воспользоваться банковскими депозитами на короткий срок. Процентная ставка по ним в настоящее время является достаточно высокой. Еще одним вариантом может быть инвестирование в ценные бумаги, но здесь необходимо обращаться к профессиональным инвесторам, так как без опыта работы на фондовом рынке можно все потерять», — предупредила собеседница.

Ну и еще одним вариантом ускорения накоплений может стать подработка в свободное время от основной деятельности, подытожила эксперт.

Ранее выяснилось, за сколько лет можно с нуля накопить на жилье в Москве.