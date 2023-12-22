Британская экономика встала на пороге технической рецессии

Уже второй квартал подряд ВВП Великобритании не только остается на прежнем уроне, но даже немного уменьшается.

Национальная статистическая служба указала, что за третий квартал текущего года внутренний валовый продукт снизился на 0,1%. Также были ухудшены показатели второго квартала. Ранее считалось, что ВВП на его протяжении поднялся на 0,2%. На самом деле оказалось, что он оставался на прежнем уровне. Получается, что британская экономика находится на грани технической рецессии, когда ВВП снижается два и более квартала подряд.

Об этом сообщило ТАСС. В то же время британский министр экономики Джереми Хант утверждает, что не все так плохо. По его заявлению, в ноябре инфляцию удалось снизить до уровня в 3,9%. Вдобавок, в скором времени должно сработать обещанное понижение налогов. Это даст серьезный толчок для дальнейшего экономического роста.