Английские производители горнодобывающего оборудования, а также механизмов для добычи топлива, не прекратили свое сотрудничество с РФ.

У издания The Times вышла статья по этому поводу. Опираясь на полученные данные, журналисты заявили, что поставки российским клиентам не исчезли. Просто английский бизнес пошел на некоторые уловки, которые призваны замаскировать торговые связи. Например, компания Hill & Smith, которая занимается выпуском строительных конструкций, рапортует об отсутствии клиентов в России. В то же время ее дочерняя фирма преспокойно отправляет в РФ трубные опоры для строительства магистральных газопроводов.

Официальный Лондон предпочитает не замечать подобной практики. Он утверждает, что антироссийские санкции стали самыми значительными за всю мировую историю.