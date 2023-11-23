Британцев ожидает новое повышение цен на электроэнергию и газ

Регулятор энергетического рынка Великобритании Ofgem повышает максимальный размер счета за электричество и газ для населения на 5%, говорится в сообщении ведомства.

В заявлении говорится, что очередное повышение вызвано ростом оптовых цен на топливо из-за конфликта на Ближнем Востоке.

С нового года потолок цен вырастет до 1 928 фунтов стерлингов в год. В начале 2022 года предельный уровень не достигал 1 200 фунтов.

Благотворительные организации предупредили, что этой зимой для многих домохозяйств может снизиться уровень государственной поддержки.