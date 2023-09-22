«Будут скрывать за желтыми ценниками»: названы товары, которые подорожают в октябре

В октябре рынок отыграет летние сезонные колебания стоимости некоторых товаров, восстановится спрос после отпускного периода. Эти и ряд других факторов могут привести к коррекции цен на потребительские позиции в октябре.

Такой информацией поделился профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

«Условия ведения бизнеса на потребительском рынке непростые. Увы, доллар сейчас стабилизировался на новом уровне, но большинству производителей придется вести расчеты за импортные поставки по повышенному курсу. Эти издержки лягут на плечи покупателя», — пояснил экономист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Исходя из этого, продолжил эксперт, можно ожидать роста цен на большинство потребительских товаров в годовом диапазоне в среднем на 10%, то есть выше инфляционных ожиданий.

«Но этот процесс будет неоднородным. К группе риска я бы отнес чай и кофе, импортные фрукты и овощи, импортный алкоголь. Здесь все зависит от имеющегося товарного запаса, потому что логистика стала дороже», — рассказал Чеглов.

По отдельным позициям, уточнил собеседник, повышение может составить 30%, но рынок под влиянием регуляторов будет вынужден вводить скидки, чтобы смягчить ситуацию.

«Продолжит дорожать рыба, говядина, мясо индейки. Но рост будет не более 10% к концу года при наличии альтернативы в виде мяса курицы и свинины, которые, возможно, станут дешевле», — отметил эксперт.

Могут подрастать в ценах консервы, крупы, сахар, масла, молоко и молочные товары, отечественные алкогольные и безалкогольные товары, прогнозирует профессор.

«Здесь производители будут ориентироваться на общий фон и помнить о контроле со стороны государства. То есть использовать технологию ползучего роста цен. Но любой скачок цен на продукты питания в сегменте более чем на 5% будет проанализирован ЦБ. Поэтому компании будут активно скрывать свои действия за «желтыми» ценниками, меньшей упаковкой, или идти удешевлять рецептуру», — подытожил эксперт.

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