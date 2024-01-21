Бухгалтер Токарева перечислила плюсы и минусы оплаты по QR-коду

На данный момент продавцы в магазинах нередко предлагают оплатить покупку посредством QR-кода. По словам бухгалтера Ксении Токаревой, для продавца существует разница, каким именно способом расплачивается покупатель в магазине. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, главная выгода при такой оплате состоит в минимальной комиссии, а также в том, что средства практически мгновенно поступают на расчетный счет продавца.

Эксперт добавила, что среди плюсов такой оплаты – отсутствие банковской карты, безопасность в плане мошеннических действий, а минус в том, что, за покупку не будет начислен кешбэк и прочие бонусы.