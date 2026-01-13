«Бумажный атавизм». Ошибки в старых трудовых книжках лишают пенсий

Неверные или неточные записи в трудовой книжке могут стать причиной сокращения будущей пенсии. На эту проблему в беседе с корреспондентами агентства «Прайм» обратил внимание заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Эксперт пояснил, что из-за неаккуратного оформления документа Социальный фонд России вправе не включить некоторые периоды работы в общий страховой стаж, что напрямую влияет на размер выплат. Наиболее проблемными, по его словам, являются ошибки, допущенные много лет назад, до перехода на цифровой учет. Их исправление сопряжено с большими трудностями, особенно если факт трудоустройства не подкреплен архивными справками.

Особую сложность представляют записи о работе в организациях, находившихся на территории республик бывшего СССР, с которыми сейчас осложнены межгосударственные отношения. Для подтверждения такого стажа гражданину, скорее всего, придется обращаться в суд, собирая все возможные косвенные доказательства своей занятости.

Кроме того, распространены технические ошибки: искажения в наименовании работодателя, неправильно указанные даты приема или увольнения, неверные номера кадровых приказов. Хотя такие неточности исправляются по стандартной процедуре с привлечением прежних работодателей, процесс требует времени и согласований. Юрист призвал работников внимательно проверять все вносимые в трудовую книжку данные и своевременно инициировать исправления, чтобы избежать споров с Пенсионным фондом РФ.

Ранее сообщалось о том, что средняя страховая пенсия по старости в 2026 году превысит 27 тысяч рублей.