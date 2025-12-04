Бутерброд с красной икрой подорожал на 40%: в каких регионах праздничный перекус стал деликатесом?

Символ праздничного стола — бутерброд с красной икрой — стремительно превращается в гастрономическую роскошь. Согласно анализу консалтинговой компании Neo, опубликованному РБК, к декабрю 2025 года средняя цена этой закуски в России достигнет примерно 160 рублей. Всего за год стоимость вырастет на 39,7%, тогда как в 2024-м она составляла 114 рублей.

Основной драйвер подорожания — сама красная икра, чья розничная цена взлетела на 42,1%: с 6716 до 9546 рублей за килограмм. Значительный вклад также внесли сливочное масло (+23,2%) и белый хлеб (+14,2%). Наиболее резкий скачок пришелся на осень 2024 года, когда за четыре месяца цена бутерброда выросла на 30,8% — со 104 до 155 рублей.

География цен демонстрирует сильный разброс. Дороже всего праздничный перекус обойдется жителям Мурманской (208 руб.), Архангельской (195 руб.) областей и Севастополя (189 руб.). В топ-10 по дороговизне также попали Тамбовская и Вологодская области, Москва, Ставропольский край, а также республики Крым, Чечня и Марий Эл, где средний чек колеблется от 173 до 188 рублей.

Лидерами по росту цен стали Пензенская область, Мордовия и Тува, где прибавка превысила 60%. Наименьшая динамика отмечена в Адыгее (+8,5%) и Северной Осетии — Алании (+16,9%). Именно в этих регионах, наряду с Чукоткой, можно найти и самые доступные бутерброды: от 106 до 118 рублей. Достаточно демократична цена и в Удмуртии, Еврейской АО, Якутии, Бурятии, Башкирии, Татарстане и Нижегородской области (119–134 рубля). Расчеты выполнялись для классического рецепта: 20 г белого хлеба, 12 г масла и 15 г икры.

Аналитики Neo прогнозируют, что к концу 2025 года ценовая волна схлынет. По их оценкам, в декабре рост по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года не превысит 3,5%. Стабилизацию связывают с увеличением объемов вылова лососевых и адаптацией бизнеса к текущим условиям: стабильно высокой ключевой ставке и обязательной маркировке товаров. Таким образом, ожидаемая планка в 160 рублей за бутерброд может стать новой ценовой нормой. Для сравнения: в конце 2024 года средняя стоимость уже составляла 146 рублей, показав годовой рост на 44%.

Ранее россияне назвали оливье и селедку под шубой самыми новогодними блюдами.