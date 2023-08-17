Бывший депутат Язев объяснил невозможность повторения дефолта 1998 года

По словам экс-депутата Валерия Язева, в объявлении дефолта в нашей стране на данный момент нет никакой необходимости. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он отметил, что нынешнее состояние отечественной экономики несравнимо с тем, что было в 90-е годы прошлого века.

По мнению бывшего парламентария, сегодня уровень внешнего долга РФ по сравнению с ее ВВП незначительный.

Он добавил, что на фоне падения российской валюты правительству РФ необходимо не допустить падения реальных доходов населения.