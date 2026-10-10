В 2026 году Покровская родительская суббота приходится на 10 октября (по новому стилю), что соответствует 27 сентября по старому стилю. Дата тесно связана с праздником Покрова Пресвятой Богородицы, который православные отмечают 14 октября (1 октября по старому стилю). По устоявшейся традиции поминальный день всегда выпадает на субботу, которая предшествует Покрову, сообщил РБК Life.

Какой статус у этого дня в церковном календаре

Покровскую субботу не причисляют к вселенским поминальным дням вроде Мясопустной или Троицкой родительских суббот, и она не имеет статуса общецерковной даты. Сейчас этот день сохраняют как значимый в ряде епархий Русской православной церкви — в Казанской, Вятской, Екатеринбургской и Ижевской. В других регионах поминовение в этот день сложилось как местная традиция, опирающаяся на исторические обычаи, а не на общецерковные установления.

Как устроено поминовение: служба и молитва

Смысл Покровской субботы — в молитвенном поминовении умерших. В храмах в этот день совершают заупокойную Божественную литургию и общую панихиду. Прихожане подают записки с именами усопших родственников — эти имена звучат во время богослужения.

Если человек по уважительной причине не может прийти в храм, он вправе помолиться дома. Одна из распространенных молитв об усопших звучит так:

«Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена их) и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное».

Кроме общих текстов, существуют и более личные молитвы: вдовец может отдельно молиться об ушедшей супруге, вдова — о муже, дети — о родителях, а родители — о детях. Такие обращения помогают выразить личную связь с тем, кого поминают, и сделать молитву более сердечной.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Традиции дня: от записок до проповеди

Часто подготовка к Покровской субботе начинается заранее: верующие подают в храм поминальные записки, чтобы имена близких прозвучали на литургии и парастасе. В сам день люди приходят в церковь, ставят свечи, участвуют в богослужении и слушают проповедь, посвященную памяти усопших и значению молитвы за них.

Эта традиция подчеркивает, что поминовение — прежде всего духовное действие. Его ценность не в формальных ритуалах, а в искреннем обращении к Богу с просьбой о милости к ушедшим.

Что принято и что не одобряется Церковью

Среди распространенных обычаев — посещение кладбища и приведение в порядок могил. Церковь не запрещает эти действия, но напоминает, что они не должны становиться главным содержанием дня. На первом месте должна быть именно молитва об упокоении душ.

При этом оставлять на могилах еду или алкоголь не рекомендуется. Такая практика считается пережитком языческих обрядов и не соответствует православному пониманию поминовения.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Поминальная трапеза: в чем ее смысл

Поминальный обед допустим, но он должен быть сдержанным и осмысленным. Истоки традиции совместных трапез лежат в древних тризнах, имевших ярко выраженный языческий характер. Раньше в деревнях нередко устраивали большие застолья, которые больше напоминали праздник, чем тихий день памяти.

Сегодня Церковь призывает избегать излишеств и шумных сборищ. Смысл трапезы — не в угощении, а в совместном воспоминании. Лучше, если за столом соберутся те, кому по-настоящему дорога память об усопшем, чтобы поделиться историями о нем, вспомнить его добрые поступки, черты характера и то, что делало его особенным. Такой разговор становится продолжением молитвы и помогает сохранить личную память о человеке.

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