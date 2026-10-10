Медсестра из Тулы связывает выигрыш ₽12,5 млн с двумя мистическими обстоятельствами

Крупный денежный приз достался жительнице Тулы, работающей в сфере медицины. Речь идет о сумме в ₽12,5 млн, которую женщина по имени Анастасия выиграла в государственной лотерее. Информацию об этом РИА Новости предоставили в пресс-службе «Национальной Лотереи» — оператора всероссийских государственных лотерей, организуемых Минфином России.

По информации издания, для Анастасии это далеко не первый опыт участия в подобных розыгрышах. Ранее ей уже удавалось одерживать победы, однако их масштаб был куда скромнее нынешнего. В этот раз удача оказалась по-настоящему щедрой.

Сама победительница объясняет свой успех стечением сразу двух необычных обстоятельств. Первое — накануне розыгрыша у нее чесалась ладонь, что в народе издавна считается предвестием скорой прибыли. Второе — сыграло свою роль любимое счастливое число тулячки, а именно тройка.

«Это было число 3, а у меня день рождения 3 ноября, а еще перед выигрышем купила 3 лотерейных билета. Есть у меня такое поверье, что цифра 3 мне помогает», — рассказала она.

По информации издания, отчасти женщина связывает везение и со своей профессиональной деятельностью. Будучи медсестрой, она ежедневно заботится о других людях, и, по ее мнению, именно эта забота вернулась к ней в виде крупного выигрыша.

Распорядиться полученными средствами Анастасия планирует вполне практично — она намерена приобрести недвижимость.

Ранее сообщалось, что москвичка выиграла ₽10,7 млн в лотерею вопреки прогнозу астролога.