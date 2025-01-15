Бывший глава «Открытия» Алексеев возглавит совет директоров «Почта банка»

Как отметил Костин, Алексеев будет курировать процесс присоединения «Почта банка» к ВТБ.

Это назначение стало следствием реорганизации, произошедшей после того, как 31 декабря 2024 года Алексеев сложил полномочия главы «Открытия» по соглашению сторон. Костин ранее сообщил, что Алексеев останется работать в группе ВТБ и возглавит новый проект.

После получения ВТБ полного операционного контроля над «Открытием» с 1 января 2023 года, в феврале 2024 года было анонсировано присоединение «Открытия» к БМ-банку, которое запланировано на январь 2025 года. В дальнейшем БМ-банк будет интегрирован в ВТБ, а в начале текущего года ВТБ завершит процесс перевода отделений «Открытия» под свой бренд.

Ранее сообщалось, что ВТБ выкупил весь пакет акций «Почта банка» и стал его единоличным владельцем.